Marcao'nun çabası Galatasaray'a yetmedi

Ağrıları devam etmesine rağmen oynamak için büyük çaba harcayan Marcao, mücadelesiyle alkış aldı, mücadelesi puana yeterli olmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Marcao'nun çabası Galatasaray'a yetmedi
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06 Temmuz 2020 11:39
Yaşadığı sakatlığın ardından 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Marcao, 4 haftada geri döndü.

Hafta için takımla birlikte 2 idmana çıkan, ağrıları devam etmesine rağmen oynamak için büyük çaba harcayan başarılı oyuncu 11'de sahaya çıktı.

Marcao'nun idman ve maç eksiği belli olsa da mücadelesiyle alkış aldı, mücadelesi puana yeterli olmadı.

Brezilyalı stoper, bu sezon Galatasaray forması ile 35 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki Marcao, bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.



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