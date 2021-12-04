Marcao: "Problemleri çözmemiz gerekiyor"

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, 2-2 biten Altay maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Marcao: 'Problemleri çözmemiz gerekiyor'
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04 Aralık 2021 22:40
Galatasaray'ın Süper Lig'de 2-2 berabere kaldığı Altay maçının ardından Marcao, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Marcao'nun karşılaşmayla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Kesinlikle istemediğimiz bir sonuçtu. Kazanmak istiyorduk. Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde maça kazanmak için çıktık. Ne yazık ki istemediğimiz bir sonuç aldık. Yine buradan dersler çıkartıp, bu problemleri yine bizim çözmemiz gerekiyor. O yüzden en iyi şekilde düşünmeliyiz. Neleri yanlış yaptık, neleri doğru yapmalıyız? Yine bu durumdan çıkacak olan bizleriz."


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