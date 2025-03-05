Marcao, Galatasaray'a haber yolladı

Sevilla'da forma giyen Galatasaray'ın eski stoperi Marcao, geri dönmek için mesaj yolladı.
İspanyol ekibinde bu sezon daha düzenli forma giymesine karşın mutsuz olan Marcao, kariyerinin en mutlu günlerini yaşadığı Galatasaray'a geri dönmek istediği vurgulandı.
Carlos Cuesta'nın imzasından önce de Galatasaray yönetimine geri dönmek istediği mesajını yollayan Brezilyalı stopere, sarı kırmızılı idarecilerden olumsuz cevap geldi.
GALATASARAY 4'E ALIP 13'E SATTI
Gaatasaray'ın Ocak 2019'da 4 milyon Euro'ya alıp Temmuz 2022'de 13 milyon euro karşılığı Sevilla'ya sattığı Marcao, Parçalı formayı 141 defa giymişti.
28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Sevilla'da geçirdiği dönemde ise sakatlıkların da etkisiyle 35 maça çıkabildi.
İspanyol ekibinde bu sezon daha düzenli forma giymesine karşın mutsuz olan Marcao, kariyerinin en mutlu günlerini yaşadığı Galatasaray'a geri dönmek istediği vurgulandı.
Carlos Cuesta'nın imzasından önce de Galatasaray yönetimine geri dönmek istediği mesajını yollayan Brezilyalı stopere, sarı kırmızılı idarecilerden olumsuz cevap geldi.
GALATASARAY 4'E ALIP 13'E SATTI
Gaatasaray'ın Ocak 2019'da 4 milyon Euro'ya alıp Temmuz 2022'de 13 milyon euro karşılığı Sevilla'ya sattığı Marcao, Parçalı formayı 141 defa giymişti.
28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Sevilla'da geçirdiği dönemde ise sakatlıkların da etkisiyle 35 maça çıkabildi.