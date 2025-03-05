Marcao, Galatasaray'a haber yolladı

Galatasaray'ın eski stoperi Marcao'nun geri dönmek için 1 yıldır mesaj yolladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'ee ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marcao, Galatasaray'a haber yolladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2025 10:11
Sevilla'da forma giyen Galatasaray'ın eski stoperi Marcao, geri dönmek için mesaj yolladı.

İspanyol ekibinde bu sezon daha düzenli forma giymesine karşın mutsuz olan Marcao, kariyerinin en mutlu günlerini yaşadığı Galatasaray'a geri dönmek istediği vurgulandı.

Carlos Cuesta'nın imzasından önce de Galatasaray yönetimine geri dönmek istediği mesajını yollayan Brezilyalı stopere, sarı kırmızılı idarecilerden olumsuz cevap geldi.

GALATASARAY 4'E ALIP 13'E SATTI

Gaatasaray'ın Ocak 2019'da 4 milyon Euro'ya alıp Temmuz 2022'de 13 milyon euro karşılığı Sevilla'ya sattığı Marcao, Parçalı formayı 141 defa giymişti.

28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Sevilla'da geçirdiği dönemde ise sakatlıkların da etkisiyle 35 maça çıkabildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery