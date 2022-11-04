Marcao'dan Sevilla'ya kötü haber

Sevilla Kulübü, Marcao'nun sakatlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini açıkladı.

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Marcao'dan Sevilla'ya kötü haber
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04 Kasım 2022 15:39
Marcao
Marcao
Sevilla
Sevilla Kulübü, Marcao'nun sakatlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini duyurdu.

Sezon başında Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao, yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre formasına kavuşamamıştı. Yeni takımıyla ilk maçına Ekim ayında çıkabilen stoper, birkaç maç sonra yeniden aynı sıkıntıyla karşı karşıya geldi

NE OLMUŞTU?

26 yaşındaki oyuncu son olarak Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak devre arası oyundan çıkmıştı.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA DÖNECEK

Sevilla Kulübü, Marcao'nun sakatlığının ciddi olduğunu ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini açıkladı.

SEVILLA İLE 7 MAÇ

Sol ayaklı stoper Marcao, Sevilla ile 7 maça çıktı.  

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