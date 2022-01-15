Marc Gonzalo Martinez: 'Galatasaray'a hakaret etmedim'

Galatasaray'da Mert Çetin'den sonra tercümanlık için anlaşılan ancak sonrasında paylaşımları ve Beşiktaşlı olduğunu açıklaması nedeniyle görevine son verilen Marc Gonzalo Martinez açıklama yaptı.



"MALUM TAKIM DEMEDİM"



Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasıyla ilgili TV 100'e konuşan Marc Gonzalo Martinez "İspanyolum ve Barcelona taraftarıyım. Türkiye'de bir ara Beşiktaş'ı, bir ara Galatasaray'ı tuttum. Marcelo Carrusca paylaşımımda Galatasaray için malum takım diye bir şey demedim. İngilizce söyledim, bilinen bir takım dedim. Rica ediyorum, ben böyle bir şey söylemedim." dedi.



"IŞITAN GÜN TEKLİF ETTİ"



Marc Gonzalo Martinez ayrılma süreciyle ilgili "Beni, Galatasaray'a Işıtan Gün teklif etti. CV istediler, yolladım. CV'de Matias Delgado ve Beşiktaş ile çalıştığım yazıyordu. Sonrasında bunlar ortaya çıkınca, Işıtan Gün ile konuştuk. Sosyal medyadaki paylaşımlarım nedeniyle benimle devam edeceklerini söylediler. Bu kadar kötü ne dedim? Benim sosyal möedya hesaplarım hepsi açık, çünkü kötü bir şey demedim. Galatasaray'a asla hakaret etmedim. Carrusca fotoğrafını gösterdiler, orada Türkçe kullanmadım. Başka bir vidoede Beşiktaşlı olduğumu söylemişim. 12 sene önce Mehmet Ali Erbil'in programı. Eğlenceli bir program, daha önceden zaten programda neler konuşulacağı belirleniyor. Mehmet Ali Erbil, bana tuttuğum takımı sordu. Barcelona olduğunu söyledim ama Türkiye'den takım sordu. Matias Delgado'nun yardımcısıydım, Rüştü Reçber'in eşine İspanyolca dersi veriyordum. Delgado'nun evinde yatıyordum, hangi takımlı olabilirdim?" açıklamasını yaptı.



"DOMENEC TORRENT ÜZÜLDÜ"



Ayrılık kararına Domenec Torrent'in şaşırdığını söyleyen Marc Gonzalo Martinez "Domenec Torrent ile görüştük, ilk gün bol bol çalıştık. Ayrılma kararından sonra Torrent ile görüştük. Onlara görevden alındığımı söyledim, inanamadılar. Torrent "Böyle olmaz, mümkün değil" dedi. Torrent'in menajeri konuştu ama kararın değişmeyeceğini öğrendiler. Hoca kendisi de konuştu ama olmadı. Ayrılmama aşırı şekilde üzüldü." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY KARMAKARIŞIK"



Galatasaray'la ilgili konuşan Martinez "Galatasaray şu an karmakarışık. Başladığım gün Mert Çetin vardı, eskiden beri tanıyorum. Kasımpaşa'da görüşmüştük, ayrıca Paşalıyım. Mert'e 'Kalıyorsun değil mi?' dedim. 'Bilmiyorum, gideceğim herhalde' dedi. Mesela şu anda Galatasaray'da çalışan bir hoca, Barcelona'yı tutuyor ama ezeli rakibi Espanyol'da çalıştı." dedi.



"PARAYI KONUŞMADIM, KABUL ETTİM"



Marc Gonzalo Martinez ayrıca "Galatasaray'ın teklifini hemen kabul ettim. 4 bin TL, 5 bin TL bilmiyorum. Bu benim kariyerim için büyük bir avantaj, parayı konuşmadan başladım. Galatasaray'ı sevmesem, nefret etsem asla kabul etmezdim. Galatasaray'ın stadında maç izledim, Carrusca'nın oynadığı dönemde destek verdim, bağırdım." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO