MANU, sağ bekte mutlu sona ulaştı!

Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen Manchester United, transfer için geri sayıma geçti.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; MANU, Noussair Mazraoui'nin transferi için Bayern Münih ile sözlü anlaşmaya vardı.



MANU'NUN ÖDEYECEĞİ RAKAM



Habere göre, İngiliz devinin oyuncu için Bayern'e bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



Oyuncu ile de anlaşma sağlayan Manchester temsilcisi, Aaron Wan-Bissaka'nın West Ham ile anlaşmasını bekliyor.



KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK



United'ın Bissaka'yı West Ham'a sattıktan sonra Faslı sağ beki açıklaması bekleniyor.



Bayern Münih'te toplam 55 maça çıkan 26 yaşındaki Faslı oyuncu, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.





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