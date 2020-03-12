MANU, deplasmanda avantajı 5 golle aldı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, deplasmanda LASK Linz'i 5-0 mağlup etti ve büyük avantaj elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
MANU, deplasmanda avantajı 5 golle aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2020 22:45
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Avusturya ekibi LASK Linz, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk etti.

Raiffeisen Arena'da oynanan mücadele, Manchester United'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

United'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Odion Ighalo, 58. dakikada Daniel James, 82. dakikada Juan Mata, 90+2. dakikada Mason Greenwood ve 90+3. dakikada Andreas Pereira kaydetti.

Manchester United'ın devre arası transferlerinden Odion Ighalo, ağları sarsmasının yanı sıra Daniel James'in 58. dakikada attığı golün asistini yapan isim oldu.

Manchester United, bu galibiyetle rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'da Old Trafford'da oynanacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için