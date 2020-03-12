MANU, deplasmanda avantajı 5 golle aldı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Avusturya ekibi LASK Linz, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk etti.
Raiffeisen Arena'da oynanan mücadele, Manchester United'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
United'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Odion Ighalo, 58. dakikada Daniel James, 82. dakikada Juan Mata, 90+2. dakikada Mason Greenwood ve 90+3. dakikada Andreas Pereira kaydetti.
Manchester United'ın devre arası transferlerinden Odion Ighalo, ağları sarsmasının yanı sıra Daniel James'in 58. dakikada attığı golün asistini yapan isim oldu.
Manchester United, bu galibiyetle rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'da Old Trafford'da oynanacak.
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Raiffeisen Arena'da oynanan mücadele, Manchester United'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
United'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Odion Ighalo, 58. dakikada Daniel James, 82. dakikada Juan Mata, 90+2. dakikada Mason Greenwood ve 90+3. dakikada Andreas Pereira kaydetti.
Manchester United'ın devre arası transferlerinden Odion Ighalo, ağları sarsmasının yanı sıra Daniel James'in 58. dakikada attığı golün asistini yapan isim oldu.
Manchester United, bu galibiyetle rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'da Old Trafford'da oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın