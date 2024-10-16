MANU'da gözler Ugarte'de!

Manchester United, Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'den gelecek haberi bekliyor.



Uruguaylı orta saha oyuncusu, ülkesi Uruguay'ın Ekvador ile oynadığı maçta 82. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.



Ugarte'nin durumu İngiltere'ye geri dönmesinin ardından Manchester United sağlık ekibi tarafından yapılacak kontrollerle birlikte belli olacak.



Manchester United, milli maç arasının ardından ligde sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek. İngiliz temsilcisi, gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde ise temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.



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Manchester United'da kırmızı kart cezalısı Bruno Fernandes ile birlikte sakatlığı bulunan Harry Maguire ve kalp ritim sorunu yaşayan Noussair Mazraoui, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.



