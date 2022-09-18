Manolis Siopis: 'Karakterimizi ortaya koyduk'

Manolis Siopis, Trabzonspor'un Gaziantepspor'u mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Manolis Siopis yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maç oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın geneline baktığımızda karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduk. İlk 10 dakikayı geride bırakırsak belki bu sezonun en iyi ilk yarısını geride bıraktık. Çok zordu ama karakterimizi ortaya koyup hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.



Kazanacaklarına inandığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Ben aslında geçen seneki Kayserispor maçını hatırladım. Rakip 2. golünü atınca benim aklıma Kayserispor maçı geldi ama geriden gelip kazanacağımıza inanmıştım. Psikolojik açıdan da çok önemliydi. Avrupa'dan sonra bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.





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