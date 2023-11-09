Manisa potada Avrupa'da tura yakın

Europe Cup'ta elemelerden çıktıktan sonra gruptaki ilk iki maçını kazanıp, ardından geçen hafta Portekiz'de Porto'ya mağlup olan Manisa ekibi, Danimarka temsilcisini Muradiye Spor Salonu'nda önemli yabancıları John Roberson ve Fatts Russel'ın uzun süreli sakatlıklarına rağmen eksik kadroyla geçerek 4 maçta 3 galibiyete ulaştı.



Son iki grup maçı öncesi liderlik şansını sürdüren Manisa, en iyi 6 grup ikincisi arasında yer aldığı takdirde de tur atlayacak. Manisa BŞB, haftaya 15 Kasım'da grupta 1 galibiyeti bulunan Norrkoping Dolphins'i İsveç deplasmanında yenerse ikinciliği garantileyecek.





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