Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'ndaki maçı Manisa FK 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Bodrumspor 23. dakikada Cenk Şen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Manisa FK, bu gole 90+2. dakikada David Domgjoni ile karşılık verdi. Manisa ekibi, 90+6'da Anıl Koç'u attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Manisa FK 34 puana yükseldi. Bodrumspor, 42 puanda kaldı.



Manisa FK, gelecek hafta ligden çekilen Adanaspor'la karşılaşacağı için haftayı BAY geçecek ve ardından Eyüpspor'la puan için mücadele edecek. Bodrumspor ise, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



Stat: Mümin Özkasap



Hakemler: Erdem Mertoğlu, Suat Güz, Emre Doğu



Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Kaan Kanak, Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Anıl Koç), Prib (Dk. 68 Adem Büyük), Diallo (Dk. 83 Tabla), Serkan Odabaşoğlu (Dk 76 Oktay Gürdal), Junior Fernandes, Burak Çoban (Dk. 83 Gakpa)



Bodrumspor: Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Dk. 79 Ali Aytemur), Cenk Şen, Hakan Özmert (Dk. 79 Mohammed), Kenan Özer (Dk. 79 Eren Albayrak), Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 65 Imeri) , Celal Dumanlı (Dk. 72 Koray Kılınç)



Goller: Dk. 23 Cenk Şen (Bodrumspor), Dk. 90+3 Domgjonas, Dk. 90+6 Anıl Koç (Manisa FK)



Sarı kartlar: Dk. 2 Süleyman Özdamar, Dk. 32 Samet Yalçın, Dk. 55 Onur Akbay (Bodrumspor), Dk. 28 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 41 Ba, Dk. 90+6 Anıl Koç (Manisa FK)





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