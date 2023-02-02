Manisa FK Serkan Odabaşı'yı alacak

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü ara transferde geç başladığı çalışmalarını sürdürüyor.



Koşukavak'ın dümene geçmesinin ardından Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı'yı sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşan Manisa FK'nın Sakaryasporlu Serkan Odabaşı'yla da anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu sezon Sakaryaspor'la 18 resmi maça çıkan 27 oyuncunun Ege ekibinin teklifine olumlu yanıt verdiği, resmi sözleşmenin en kısa zamanda atılacağı kaydedildi. Samsunspor'da ilk profesyonel maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Sinopspor, Fatih Karagümrük, Afyonspor ve 1461 Trabzon formalarını da terletti. Manisa FK'da hafta başında yollar ayrılan teknik direktör Levent Eriş ise 3'üncü Lig ekibi Elazığspor'la anlaştı.









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