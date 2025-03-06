Manisa FK'da Taner Taşkın dönemi

1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'da Hakan Şapçı ile yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlüğe Taner Taşkın'ı getirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'da Taner Taşkın dönemi
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06 Mart 2025 20:06
1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'da Hakan Şapçı ile yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ı getirdi.

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine başkan Ersin Öztaş katıldı.

Manisalı teknik adam siyah-beyazlı kulübü ait olduğu noktaya taşıyacaklarını belirterek, "Biz Manisalıyız ve iyi günde de kötü günde de sorumluluk almak görevimiz. Çok çalışıp en kısa sürede takımımızı içinde bulunduğu durumdan daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem de Manisalılardan destek ve dua bekliyoruz" dedi.

Tecrübeli teknik adam aynı kulüpte 2019'da 2'nci Lig'de, 2011-12'de ise Bölgesel Amatör Lig'de görev yapmıştı.

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