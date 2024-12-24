Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı

1'inci Lig'de aldığı üst üste 2 galibiyetin ardından ilk yarıyı 23 puanla 11'inci sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, prensipte anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan ile sözleşme imzaladı.



Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde resmen siyah-beyazlıların başına geçen Şapçı, "Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız" dedi.



Manisa'da doğduğunu hatırlatan Şapçı, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. İkinci yarıda zorlu bir lig maratonu olacak. Güzel hayallerimizi hayata geçirmek için hepimiz çok gayret edeceğiz" diye konuştu. Sportif direktörlük görevine getirilen Serkan İşyapan ise Hakan Şapçı ile başarıyı yakalayacaklarını belirterek, "Hakan Şapçı hocamız, Manisamızın yetiştirdiği değerli bir teknik adam. Onunla birlikte çalışacağımız için mutluyuz. Hakan hocamıza ve ekibine güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Süper Amatör Lig'deki Manisaspor'dan ayrılarak 1'inci Lig'de Manisa FK'nın başına geçen Hakan Şapçı, siyah-beyazlıları daha önce amatörden çıkarmıştı. Serkan İşyapan da kulüpte daha önce aynı görevde bulunmuştu.



