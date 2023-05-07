Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde galip

Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 87-74 yendi.Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip, 6. dakika içinde farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 15-5. Manisa Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde aradaki farkı azaltsa da Onvo Büyükçekmece Basketbol periyodu 19-18 üstün tamamladı.İkinci periyodun başında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 23-23 eşitliği yakaladığı müsabakada Onvo Büyükçekmece Basketbol, Rivers ve Weber'le farkı tekrar 6 sayıya çıkardı: 29-23. Kalan bölümde üstünlüğü ele geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi 38-36 önde bitirdi.Üçüncü periyoda Mustafa Baki ve Anosike'nin basketleriyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 26. dakikada farkı 8 sayıya kadar (50-42) yükseltti. Harris, Crawford ve Tayfun'la 52-51 öne geçen Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 6-0'lık seriyle cevap veren ev sahibi ekip, periyodu 60-54 üstün tamamladı.Son periyodun başında aradaki farkı 9 sayıya (69-60) çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson'la etkili olduğu müsabakadan 87-74 galip ayrıldı.