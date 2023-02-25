Manisa BŞB'nin Hakan Demir gururu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptan çıkma şansının kalmadığı 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu mücadelesinde lider Letonya'ya Bursa'da 83-74 mağlup olurken, Ay-Yıldızlı ekibin başında Manisa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Hakan Demir görev aldı. Millilerde Başantrenör Ergin Ataman, takımı Anadolu Efes'in THY Euroleague'deki Asvel deplasmanı için kafileye katılamazken, Ay-Yıldızlı ekibimizi yardımcısı Hakan Demir yönetti.



Hakan Demir, maçın ardından, "Ülke olarak büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çok büyük bir acık yaşadık ve etkileri devam ediyor. Bunun gölgesinde spor yapmak ve maç oynamak hiç kolay değil. Ancak bu karşılaşmaları oynamamız gerekiyordu. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar" açıklamasını yaptı.



Demir, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri öncesi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa BŞB'yi üst üste 4 galibiyetle düşme hattından çıkarmıştı.

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