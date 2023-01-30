Manisa BŞB'de Hakan Demir farkı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna düşme hattına dibe demir atarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, antrenörlük görevine Hakan Demir geldikten sonra çıkışa geçti.
Demir, 8 maçta tek galibiyetle devraldığı takımı 9 haftada 5 galibiyetle düze çıkardı. Hakan Demir yönetimindeki Manisa ekibi, üst üste 3, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini düşme hattındaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 76-73 yenerek aldı.
Ligde 17 maçta 6 galibiyetle düşme barajından sıyrılan yeşil-beyazlılar, sezon sonundaki olası galibiyet eşitliğinde Beşiktaş'a karşı ikili averaj üstünlüğünü de elde etti.
Demir, 8 maçta tek galibiyetle devraldığı takımı 9 haftada 5 galibiyetle düze çıkardı. Hakan Demir yönetimindeki Manisa ekibi, üst üste 3, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini düşme hattındaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 76-73 yenerek aldı.
Ligde 17 maçta 6 galibiyetle düşme barajından sıyrılan yeşil-beyazlılar, sezon sonundaki olası galibiyet eşitliğinde Beşiktaş'a karşı ikili averaj üstünlüğünü de elde etti.
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