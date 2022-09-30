Manisa BB, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki ilk maçında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa BB, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak
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30 Eylül 2022 17:22
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki ilk maçında 1 Ekim Cumartesi günü Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması saat 15.30'da başlayacak.

Geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde direkt Süper Lig vizesi alan Manisa temsilcisi, Basketbol Süper Ligi'nin 86. takımı olarak mücadele edecek.

Başantrenörlüğünü Ceyhun Cabadak'ın yaptığı Manisa takımında genel menajerlik görevini de Nihat Mala yapıyor.

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