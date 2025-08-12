Manisa Basket'te yeni transfer: Mobley

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Manisa Basket, NBA patentli uzun forvet Isaiah Mobley'i kadrosuna kattı.



26 yaşında, 2.06 boyundaki Mobley, 2022 yılında draft olduğu NBA'de Cleveland Cavaliers ve Philadelphia 76ers kadrolarında yer aldı.

Oyuncu 2024 NBA Yaz Ligi'nde finalde 28 sayı, 11 ribauntluk performansıyla takımını şampiyonluğa taşırken MVP seçildi.



Mobley'in kardeşi Ivan Mobley de halen NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyiyor. Manisa ekibinde yeni sezonda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler de 5 bin TL ile 60 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.