12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Manisa Basket'te yeni transfer: Mobley

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, geçtiğimiz sezonu Philadelphia 76'da tamamlayan Isaiah Mobley'i transfer ettiğini açıkladı.

calendar 12 Ağustos 2025 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Manisa Basket'te yeni transfer: Mobley
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Manisa Basket, NBA patentli uzun forvet Isaiah Mobley'i kadrosuna kattı.

26 yaşında, 2.06 boyundaki Mobley, 2022 yılında draft olduğu NBA'de Cleveland Cavaliers ve Philadelphia 76ers kadrolarında yer aldı.
Oyuncu 2024 NBA Yaz Ligi'nde finalde 28 sayı, 11 ribauntluk performansıyla takımını şampiyonluğa taşırken MVP seçildi.

Mobley'in kardeşi Ivan Mobley de halen NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyiyor. Manisa ekibinde yeni sezonda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler de 5 bin TL ile 60 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.