Basketbolda bu yıl Avrupa arenasına fırtına gibi başlayıp ilk kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda üst üste iki deplasman galibiyetiyle liderlik koltuğuna kurulan Manisa Basket, Süper Lig'de ise ilk iki haftada umduğunu bulamadı.



Manisa temsilcisi sezona evinde Bursaspor'a 81-73 yenilerek başladıktan sonra Darüşşafaka deplasmanını da 94-86 kaybedip 2'de 0 çekti. Sezon başında transfer edilen Javon Freeman Libert'nin NBA'de Chicago Bulls'a gitmesinden sonra Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'e satılan takımın yıldızı Saben Lee de ayrılırken, Manisa ekibi parkeye 4 yabancıyla çıktı.



Manisa Basket'te yeni transfer Troy Brown Jr ise lisansı yetişmediği için forma giymedi. Manisa formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta sayı rekorları kırıp takımı galibiyete taşıyan Saben Lee, Maccabi'ye imza attıktan sonra eski takımına özel mesajla teşekkür etti.