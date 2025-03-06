Manisa Basket, Avrupa'da kayıp!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Manisa Basket, Rytas Vilnius'a deplasmanda 98-74 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket, Avrupa'da kayıp!
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06 Mart 2025 00:02
Manisa Basket Erkek Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 3. maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Rytas Vilnius'a 98-74 yenildi.

Ev sahibi takım, başkent Vilnius'taki Rytas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-20, ilk yarısını da 54-42 önde tamamladı.

Son 10 dakikaya 20 sayılık (78-58) üstünlükle giren Rytas Vilnius, mücadeleyi 98-74 kazandı.

Manisa Basket'te Lual-Acuil 21 sayı, 6 ribaunt, Chiozza 15 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Manisa Basket gruptaki 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. Rytas Vilnius ise 2. galibiyetini aldı.

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