Manisa Basket, Avrupa'da kayıp!

Manisa Basket Erkek Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 3. maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Rytas Vilnius'a 98-74 yenildi.
Ev sahibi takım, başkent Vilnius'taki Rytas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-20, ilk yarısını da 54-42 önde tamamladı.
Son 10 dakikaya 20 sayılık (78-58) üstünlükle giren Rytas Vilnius, mücadeleyi 98-74 kazandı.
Manisa Basket'te Lual-Acuil 21 sayı, 6 ribaunt, Chiozza 15 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele etti.
Manisa Basket gruptaki 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. Rytas Vilnius ise 2. galibiyetini aldı.
Ev sahibi takım, başkent Vilnius'taki Rytas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-20, ilk yarısını da 54-42 önde tamamladı.
Son 10 dakikaya 20 sayılık (78-58) üstünlükle giren Rytas Vilnius, mücadeleyi 98-74 kazandı.
Manisa Basket'te Lual-Acuil 21 sayı, 6 ribaunt, Chiozza 15 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele etti.
Manisa Basket gruptaki 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. Rytas Vilnius ise 2. galibiyetini aldı.