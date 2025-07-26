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Manisa Basket açıkladı: Maozinha Pereira

Geçtiğimiz sezon G League ekiplerinden Memphis Hustle'da forma giyen Maozinha Pereira, Manisa Basket'e transfer oldu.

calendar 26 Temmuz 2025 14:45
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Manisa Basket açıkladı: Maozinha Pereira
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Basketbol Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket, forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı oyuncu Maozinha Pereira ile kadrosunu güçlendirdi.

Profesyonel kariyerine Pinheiros'ta başlayan Pereira, ardından Kuzey Makedonya temsilcisi Crn Drim'de forma giydi ve burada 13.1 sayı, 8.1 ribaunt ortalamalarıyla dikkat çekti. 2021-2022 sezonunda Cearense, 2022-2023'te ise Corinthians formalarıyla Brezilya Ligi'nde etkili performanslar sergiledi.

Pereira, 2023-2024 sezonunda NBA G League takımlarından Mexico City Capitanes'e transfer oldu ve burada kariyerinin en iyi maçlarından birini 19 sayı, 11 ribaunt, 3 top çalma ve 3 blokla oynadı. Aynı sezonda G League Smaç Yarışması'na seçildi ve üçüncü oldu. Gösterdiği çıkışın ardından 2024 yılında Memphis Grizzlies ile 10 günlük kontrat imzalayan Pereira, NBA'de forma giyen 20'nci Brezilyalı oyuncu olarak tarihe geçti. Son olarak G League ekibi Memphis Hustle'da oynayan genç yetenek gelecek sezon Manisa Basket formasını terletecek.

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