Mandzukic, Marsilya'nın kapısından döndü

34 yaşındaki forvet Mario Mandzukic, yaz transfer dönemi sona ermesine rağmen kendisine kulüp bulamadı.



2019/2020 sezonuna Juventus kadrosunda başlayan tecrübeli oyuncu, devre arasında Katar kulübü Al-Duhail'in yolunu tutmuştu.



Mandzukic, burada sadece 5 maçta forma giyerken, 5 Temmuz'da da kulüple olan ilişkisi kesildi.



MARSİLYA'YA ÖNERİLDİ



Son olarak Marsilya'ya önerilen Mandzukic, buradan ret yanıtı aldı. Buradan da pozitif geri dönüş alamayan 34 yaşındaki Mandzukic'in kulüp arayışı sürüyor.



Transfer döneminde ülkemizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'la adı sık sık anılan Hırvat forvetle, Lokomotiv Moskova, Milan ve Benevento gibi kulüpler de ilgileniyordu.



