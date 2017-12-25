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Manchester United'da sürpriz Mourinho kararı!

Manchester United'da yönetimin, Jose Mourinho ile yeni sözleşme imzalamaktan vazgeçtiği kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United'da sürpriz Mourinho kararı!
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25 Aralık 2017 05:12
Premier Lig'de Manchester City'nin 13 puan gerisinde kalan Manchester United'da yönetim, Mourinho için sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER DURDU

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United yönetimi, Jose Mourinho ile yeni sözleşme konusunda yaptığı görüşmeleri durdurdu.

LEICESTER FAKTÖRÜ

Yönetimin, Jose Mourinho'nun Manchester United'ın seviyesini yükseleteceğine dair inançlarının azaldığı ve Leicester City beraberliği sonrasında sözleşme uzatma konusunda bekleme kararı aldığı belirtildi.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid gibi kulüpleri çalıştıran Portekizli teknik adamın Manchester United ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.

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