Manchester United'da sürpriz Mourinho kararı!

13 puan gerisinde kalanyönetim, Mourinho için sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor.İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United yönetimi, Jose Mourinho ile yeni sözleşme konusunda yaptığı görüşmeleri durdurdu.Yönetimin, Jose Mourinho'nun Manchester United'ın seviyesini yükseleteceğine dair inançlarının azaldığı ve Leicester City beraberliği sonrasında sözleşme uzatma konusunda bekleme kararı aldığı belirtildi.Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid gibi kulüpleri çalıştıran Portekizli teknik adamın Manchester United ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.