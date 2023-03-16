Manchester United, tek golle çeyrek finali aldı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United, 4-1'in rövanşında Real Betis'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, tek golle çeyrek finali aldı
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16 Mart 2023 22:55
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 56. dakikada Marcus Rashford'un attığı gol ile 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Eşleşmenin ilk maçında Manchester United evinde Real Betis'i 4-1 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri 17 Mart Cuma günü belli olacak.
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