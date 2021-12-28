Manchester United, Newcastle'da 2 puan bıraktı

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, Newcastle'da 2 puan bıraktı
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28 Aralık 2021 00:59
İngiltere Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu.

St. James' Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın henüz başında 7. dakikada Allan Saint-Maximin, soldan aldığı topla ceza sahasına kat ederek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Newcastle'ın ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

İkinci yarıda Manchester United, aradığı golü bulmaya çalışırken oyuna sonradan giren Cavani ile 71'de beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 28 puana yükselirken Newcastle United ise puanını 11'e çıkardı.


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