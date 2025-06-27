Manchester United'ın Felix Nmecha ilgisi sürüyor

Manchester United, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Felix Nmecha ile ilgileniyor.
Orta saha hattını geliştirmek isteyen Manchester United, Felix Nmecha'yı kadrosuna katmak istiyor.
Felix Nmecha'nın Borussia Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Felix Nmecha, Brussia Dortmund ile 39 maça çıktı ve 6 gol 3 asistlik katkıda bulundu.
Orta saha hattını geliştirmek isteyen Manchester United, Felix Nmecha'yı kadrosuna katmak istiyor.
Felix Nmecha'nın Borussia Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Felix Nmecha, Brussia Dortmund ile 39 maça çıktı ve 6 gol 3 asistlik katkıda bulundu.
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