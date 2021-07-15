Manchester United'ın büyük hedefi: Varane!

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek için iddialı bir kadro kurma amacında olan Manchester United, Sancho'nun ardından önemli bir transferi daha bitiriyor.



Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid ile yeni sözleşme için anlaşamayan Raphael Varane ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.



Maaşında iyileştirme isteyen Fransız oyuncunun taleplerini karşılayacağını belirten Manchester United, Real Madrid ile de görüşmelere başladı.



Carlo Ancelotti'nin takımda kalmasını istemesine rağmen oyuncuların beklentilerini karşılayamayan Real Madrid'in gelecek yaz kontratı bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermeye sıcak olduğu kaydedildi.



2011 yılında transfer olduğu Real Madrid'de 10 yıl geçiren Varane, La Liga'da 236 maça çıkarken, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.







