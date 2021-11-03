Manchester United'ı yine Ronaldo hayatta tuttu!

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Atalanta, konuk ettiği Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Atalanta'da Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'ı yine Ronaldo hayatta tuttu!
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03 Kasım 2021 00:57
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. karşılaşmasında Atalanta, Manchester United'ı ağırladı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Ilicic ve 56. dakikada Duvan Zapata kaydetti. Manchester United'ın sayıları ise 45+1. ve 90+1. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11 başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 7'ye yükseltti. Atalanta ise 5 puana yükseldi.

Manchester United, 5. hafta maçında Villarreal deplasmanına konuk olacak. Atalanta ise Young Boys deplasmanına gidecek. 


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