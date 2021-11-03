UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. karşılaşmasında Atalanta, Manchester United'ı ağırladı.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Ilicic ve 56. dakikada Duvan Zapata kaydetti. Manchester United'ın sayıları ise 45+1. ve 90+1. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11 başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 7'ye yükseltti. Atalanta ise 5 puana yükseldi.
Manchester United, 5. hafta maçında Villarreal deplasmanına konuk olacak. Atalanta ise Young Boys deplasmanına gidecek.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Ilicic ve 56. dakikada Duvan Zapata kaydetti. Manchester United'ın sayıları ise 45+1. ve 90+1. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11 başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 7'ye yükseltti. Atalanta ise 5 puana yükseldi.
Manchester United, 5. hafta maçında Villarreal deplasmanına konuk olacak. Atalanta ise Young Boys deplasmanına gidecek.
36 yaşında ne yapıyorlardı?🧐
➜Kaka emekli olmuştu
➜Zidane emekli olmuştu
➜Ronaldinho emekli olmuştu
➜Ronaldo Nazario emekli olmuştu
➜Henry, New York RB'deydi
➜Xavi, Al Sadd'da oynuyordu
➜Pele, New York Cosmos'taydı
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni sallıyor. ⚡⚡ pic.twitter.com/9b8vsIR9Ok
— Sporx (@sporx) November 2, 2021