Manchester United'da skandal üstüne skandal

Manchester United, 95 milyon euro bonservis ödediği yıldız oyuncusu Antony'nin karıştığı iddialar ve polis soruşturması üzerine bir açıklama yaptı.



Brezilya basınında çıkan haberlerde; Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdi ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu iddia edildi.



Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında polis soruşturması açılan Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu.



MANU: "İDDİALARI KABUL EDİYORUZ"



İngiliz devi, bu gelişmeler üzerine "Kulüp, Antony hakkındaki iddiaları kabul etmekte ve polisin soruşturma yürüttüğünü belirtmektedir. Daha fazla bilgi edinilmedikçe kulüp başka bir yorum yapmayacaktır. Kulüp olarak bu konuyu ciddiyetle ele alıyor, bu iddiaların ve ardından yapılacak bildirimlerin ististmardan kurtulanlar üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulunduruyoruz." açıklamasını yaptı.



MASON GREENWOOD HALA GÜNDEMDE



Manchester United açısından yakın gelecekteki ilk hadise Antony değildi. Daha önce Manchester United altyapısından yetişen ve dünya futbolunun sayılı yetenekleri arasında gösterilen Greenwood ile benzer bir şok yaşamıştı.



Getafe'ye kiralık olarak gönderilen Greenwood, Ekim 2022'de tecavüze teşebbüs ve aile içi şiddet suçlamalarıyla yargılandı. Ancak İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), gerçekçi bir kovuşturma şansının olmadığı sonucuna vardıktan sonra davayı durdurdu.



İngiltere Kraliyet Savcılık Servisinden yapılan açıklamada, tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanan Greenwood'un davasında anahtar rol oynayan sanıkların, ifadelerini geri çektiği belirtildi.



KULÜP KAOS İÇERİSİNDE



Manchester United'da kaybedilen Arsenal maçı sonrası Jadon Sancho'ya canlı yayında sert eleştirilerde bulunan Erik ten Hag'a, İngiliz yıldız sosyal medyadan cevap vermiş ve yalanlamıştı.



Arsenal mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, Jadon Sancho için "performansı yeterli değil" demiş ve "Jadon, idmanlardaki performansı nedeniyle seçilmedi, Manchester United'da her gün belli bir seviyeye ulaşmanız gerekiyor ancak bu seviyelere ulaşabilirseniz takımda yer alabilirsiniz. İşte bu yüzden kadroda yer almadı." ifadelerini kullanmıştı.



Bu açıklamaların üstünden bir saat geçmeden İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho, "Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın! İnsanların tamamen yanlış şeyler söylemesine izin vermeyeceğim, bu hafta antrenmanlarda kendimi çok iyi gösterdim" dedi ve sözlerine şu kelimelerle devam etti:



"Bu konunun girmeyeceğim başka sebepleri olduğuna inanıyorum, uzun zamandır günah keçisi oldum ki bu hiç adil değil! Yapmak istediğim tek şey gülümseyerek top oynamak ve takımıma katkıda bulundu. Teknik ekibin verdiği tüm kararlara saygı duyuyorum, harika oyuncularla oynuyorum ve bunu yaptığım için minnettarım ki bunun her hafta benim için önemli olduğunu biliyorum. Ne olursa olsun bu arma için savaşmaya devam edeceğim"