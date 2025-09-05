05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Manchester United'da Altay Bayındır ve Onana kararı!

Manchester United, Altay Bayındır ve Andre Onana için gelecek teklifleri değerldirmeye alacak.

calendar 05 Eylül 2025 12:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Altay Bayındır ve Onana kararı!
Manchester United, Altay Bayındır ve Andre Onana ikilisinden birine bu ay veda edebilir.

The Sun'da yer alan habere göre, Royal Antwerp'ten kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katan İngiliz temsilcisi, Altay ve Onana için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Altay Bayındır ve Onana için Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerinin olduğu belirtildi.

Altay Bayındır'ın, Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Andre Onana'nın, İngiliz ekibiyle kontratı 2028 yılına kadar sürüyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
