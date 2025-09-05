Manchester United'da Altay Bayındır ve Onana kararı!

Manchester United, Altay Bayındır ve Andre Onana ikilisinden birine bu ay veda edebilir.



The Sun'da yer alan habere göre, Royal Antwerp'ten kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katan İngiliz temsilcisi, Altay ve Onana için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Altay Bayındır ve Onana için Türkiye ve Suudi Arabistan seçeneklerinin olduğu belirtildi.



Altay Bayındır'ın, Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Andre Onana'nın, İngiliz ekibiyle kontratı 2028 yılına kadar sürüyor.







