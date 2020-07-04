İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Manchester United ile kümede kalma savaşı veren Bournemouth karşı karşıya geldi. Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadelede Bournemouth 1-0 öne geçmesine rağmen kazanan 5-2'lik skorla Manchester United oldu.
Bournemouth'ın gollerini 16. dakikada Junior Stanislas ve 49. dakikada Joshua King (penaltı) kaydetti. Manchester United'ın golleri 29 ve 54. dakikada Mason Greenwood, 35. dakikada (penaltıdan) Marcus Rashford, 45. dakikada Anthony Martial, 59. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.
Manchester United'ın ilerisi üçlüsü Greenwood, Rashford, Martial 54 golü katkı yaparak, Liverpool'un üçlüsü Muhammed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino'nun 51 gollük katkılarını geride bıraktılar.
Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 55'e yükseltti. Bournemouth 27 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, bir sonraki maçında Aston Villa'ya konuk olacak. Bournemouth, Tottenham'ı ağırlayacak.
Mason Greenwood
Bournemouth'ın gollerini 16. dakikada Junior Stanislas ve 49. dakikada Joshua King (penaltı) kaydetti. Manchester United'ın golleri 29 ve 54. dakikada Mason Greenwood, 35. dakikada (penaltıdan) Marcus Rashford, 45. dakikada Anthony Martial, 59. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.
Manchester United'ın ilerisi üçlüsü Greenwood, Rashford, Martial 54 golü katkı yaparak, Liverpool'un üçlüsü Muhammed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino'nun 51 gollük katkılarını geride bıraktılar.
Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 55'e yükseltti. Bournemouth 27 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, bir sonraki maçında Aston Villa'ya konuk olacak. Bournemouth, Tottenham'ı ağırlayacak.
Mason Greenwood