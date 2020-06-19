Manchester City'de Leroy Sane depremi

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, geleceği hakkında uzun süredir belirsizlik olan Leroy Sane'nin "ayrılık" kararı aldığını söyledi.



Alman oyuncunun teklifleri reddettiğini belirten Guardiola, "Leroy Sane sözleşmesini uzatmak istemediğini söyledi. Ya bu yaz, ya da önümüzdeki yaz gidcek. Kulüp onunla birkaç kez konuştu, teklifleri reddetti, başka bir takımda oynamak istiyor. Bu yaz kulüp onun için bir bakımla anlaşırsa ayrılacak, anlaşılamazsa gelecek yaz sözleşmesi bitince ayrılacak" ifadelerini kullandı.



Manchester City'de 134 maçta görev alan ve 39 gol, 45 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncunun adı uzun zamandır Bundesliga devi Bayern Münih ile anılıyor.



