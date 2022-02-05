Manchester City, Fulham'ı pişman etti

İngiltere'de FA Cup 4. Tur mücadelesinde Manchester City, Fulham karşısında geri düştü ama rahat skorla turu geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Fulham'ı pişman etti
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05 Şubat 2022 20:09
İngiltere'de FA Cup 4. Tur mücadelesinde Manchester City ile Championship takımlarından Fulham karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanan Manchester City tur atladı.

Fulham'ın tek golü 4. dakikada Fabio Carvalho'dan geldi.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada İlkay Gündoğan, 13. dakikada John Stones, 53 (penaltı) ve 57. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City dört gollü galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.

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