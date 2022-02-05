İngiltere'de FA Cup 4. Tur mücadelesinde Manchester City ile Championship takımlarından Fulham karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazanan Manchester City tur atladı.
Fulham'ın tek golü 4. dakikada Fabio Carvalho'dan geldi.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada İlkay Gündoğan, 13. dakikada John Stones, 53 (penaltı) ve 57. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City dört gollü galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.
Fulham'ın tek golü 4. dakikada Fabio Carvalho'dan geldi.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada İlkay Gündoğan, 13. dakikada John Stones, 53 (penaltı) ve 57. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City dört gollü galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.