Manchester City'den Grealish için rekor teklif!

Manchester City, Jack Grealish için Aston Villa'ya 117 milyon euroluk teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'den Grealish için rekor teklif!
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30 Temmuz 2021 15:05
Manchester City, Aston Villa'nın yıldız orta saha oyuncusu Jack Grealish için 100 milyon pound (117.4 milyon euro) teklif yaptı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; bu transfer gerçekleşirse Manchester City, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferine imza atacak ve Paul Pogba'ya ait olan 105 milyon euroluk rekoru kıracak.

Aston Villa ise yıldız oyuncusunu kadroda tutma planı yaparken, yeni bir sözleşme de önerdi.

Aston Villa altyapısından yetişen 25 yaşındaki Jack Grealish, kariyerinde 96 Premier Lig maçına çıktı ve 15 gol atıp 19 asist yaptı.  


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