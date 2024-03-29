Manchester City'den 14'lük yıldız adayına 5 milyon dolar!

Manchester City, alt yapısına bir takviye daha yaptı.
The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz devi, Philadelphia Union Academy'den 14 yaşındaki Cavan Sullivan'n transferi için anlaşma sağladı.
Habere göre City, Sullivan için ABD ekibine bonuslarla birlikte 5 milyon dolar ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan da pay verilecek.
Genç oyuncu 18 yaşına girene kadar ABD'de oynamaya devam edecek.
Oyuncu ile Dortmund, Real Madrid ve Bayern de ilgileniyordu.
The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz devi, Philadelphia Union Academy'den 14 yaşındaki Cavan Sullivan'n transferi için anlaşma sağladı.
Habere göre City, Sullivan için ABD ekibine bonuslarla birlikte 5 milyon dolar ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan da pay verilecek.
Genç oyuncu 18 yaşına girene kadar ABD'de oynamaya devam edecek.
Oyuncu ile Dortmund, Real Madrid ve Bayern de ilgileniyordu.