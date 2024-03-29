Manchester City'den 14'lük yıldız adayına 5 milyon dolar!

Manchester City, alt yapısına bir takviye daha yaptı.



The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz devi, Philadelphia Union Academy'den 14 yaşındaki Cavan Sullivan'n transferi için anlaşma sağladı.



Habere göre City, Sullivan için ABD ekibine bonuslarla birlikte 5 milyon dolar ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan da pay verilecek.



Genç oyuncu 18 yaşına girene kadar ABD'de oynamaya devam edecek.



Oyuncu ile Dortmund, Real Madrid ve Bayern de ilgileniyordu.



