Denver Nuggets koçu Michael Malone, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in ilk tur playoff serisi öncesinde yıpranmasını istediğini söyledi.



Takımının Lakers'a karşı mücadele edeceği playoff ilk turu öncesinde Malone, LA ekibinin nasıl bir mücadele vermesini beklediği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.



Özellikle James konusunda Malone, yıldız oyuncunun uzun ömürlülüğüne vurgu yaparak, kendisine şu ifadelerle övgüde bulundu:



"Adam 21. yılında ama hala daha iyiye gidiyor. Üç sayı çizgisi gerisinden kariyerinin en iyi yılını geçirdi. Bir basketbol hayranı olarak bunları izlemek cidden inanılmaz. Umarım yorulur ve yıpranır. Ama LeBron James'in yavaşladığına dair hiçbir ibare görmedim ve bunun grubumuz için ayrı bir zorluk olacağını düşünüyorum."



Bu sezon 71 maçta James, %54 şut isabetiyle 25,7 sayı, 8,3 asist ve 7,3 ribaund ortalamaları yakaladı.





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