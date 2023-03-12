Mallorca ile Real Sociedad puanları paylaştı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad karşı karşıya geldi.



Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile tamamlanırken maçın ilk golü 3. dakikada konuk ekip Real Sociedad adına Carlos Fernandez'den geldi. Ev sahibi Mallorca'nın beraberlik golü ise 50. dakikada Lee Kang-In'den geldi. Real Sociedad'da Mikel Merion 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Mallorca'da Vedat Muriqi sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almazken, Real Sociedad'da Alexander Sörloth 63. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Mallorca puanını 32'ye yükseltirken, Real Sociedad 45 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Real Betis'e konuk olurken, Real Sociedad evinde Elche'yi konuk edecek.





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