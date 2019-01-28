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Malatyasporlu yöneticiler, F.Bahçe maçını soyunma odasında izledi

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, sarı-lacivertli kulüp yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendisine ve bazı yöneticilere tribünde yer göstermediğini ifade etti.

Kaynak: AA
Malatyasporlu yöneticiler, F.Bahçe maçını soyunma odasında izledi
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28 Ocak 2019 22:20
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor'un bazı yönetici ve idarecileri, kendilerine tribünde yer gösterilmemesi nedeniyle maçı soyunma odasında televizyondan izliyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendilerine müsabakayı tribünden izleyecek yer göstermediğini söyledi.

Ülker Stadı'nda protokol tribününe de alınmayan genel sekreter Burak Çakır, futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik, genel kaptan Suat Tekin, kulüp müdürü Selçuk Günaydın ve bazı yetkililerle karşılaşmayı soyunma odasından izlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Sarı-siyahlı kulübün bazı yönetici ve idarecileri, soyunma odasında sandıkların üzerinde oturarak mücadeleyi televizyondan takip ediyor.



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