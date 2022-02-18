Makelele: 'Ronaldinho'yu tehdit ettim'

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Chelsea gibi takımların formasını giyen Claude Makelele'den bir itiraf geldi.



Fransız eski futbolcu, bir Barcelona maçında Ronaldinho'yu hastaneye göndermekle tehdit ettiğini söyledi. Makelele, "Bir noktada Ronaldinho, çizgiyi aştı. Onun yanına gittim ve, 'Evlat, bana karşı top sürme konusunda dikkatli olmanı tercih ederim. Yoksa seni hastaneye gönderirim' dedim" ifadelerini kullandı.



48 yaşındaki futbol insanı, 'Ronaldinho buna ne cevap verdi?' gelen soruya ise, "Topu bana verdi ve özür diledi" şeklinde cevap verdi.





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