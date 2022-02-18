Makelele: "Ronaldinho'yu tehdit ettim"

Fransız eski orta saha oyuncusu Claude Makelele, bir maçta Ronaldinho'yu hastaneye göndermekle tehdit ettiğini söyledi.

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Makelele: 'Ronaldinho'yu tehdit ettim'
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18 Şubat 2022 18:48
Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Chelsea gibi takımların formasını giyen Claude Makelele'den bir itiraf geldi.

Fransız eski futbolcu, bir Barcelona maçında Ronaldinho'yu hastaneye göndermekle tehdit ettiğini söyledi. Makelele, "Bir noktada Ronaldinho, çizgiyi aştı. Onun yanına gittim ve, 'Evlat, bana karşı top sürme konusunda dikkatli olmanı tercih ederim. Yoksa seni hastaneye gönderirim' dedim" ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki futbol insanı, 'Ronaldinho buna ne cevap verdi?' gelen soruya ise, "Topu bana verdi ve özür diledi" şeklinde cevap verdi.

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