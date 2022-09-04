Mainz, Mönchengladbach'ı tek golle geçti!

Bundesliga 5. hafta mücadelesinde Mainz, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.



Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi Mainz 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 55. dakikada Aaron Martin kaydetti.



Mönchengladbach'ta Itakura 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Alınan bu sonucun ardından Mainz puanını 10'a çıkardı. Mönchengladbach ise 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Mönchengladbach, Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Mainz ise Hoffenheim deplasmanına gidecek.





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