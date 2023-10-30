Filistin'e destek paylaşımı sonrası kadro dışı kalan Anwar El Ghazi için yeni bir karar alındı.



Kulüpten yapılan açıklamada, yaptığı paylaşım sonrası özür dileyen oyuncunun yeniden takıma katılacağı belirtildi.



Hollandalı oyuncunun yaptığı paylaşımı da sildiği ifade edildi. Ayrıca, Filistin'e destek paylaşımı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde idmanlara çıkacağı da aktarıldı.



