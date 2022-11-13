Almanya 1. Bundesliga'nın 15. haftasında Mainz ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Mainz, 40. dakikada Jonathan Burkardt'ıun golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapattı. Frankfurt, Randal Kolo Muani'nin 67. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından Frankfurt, puanını 27'ye yükseltti. Mainz ise üst üste 3 yenilginin ardından puan alarak 19 puana çıktı.
Frankfurt, Dünya Kupası arası sonrası Schalke'yi ağırlayacak. Mainz ise Stuttgart deplasmanına gidecek.
Mainz, 40. dakikada Jonathan Burkardt'ıun golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapattı. Frankfurt, Randal Kolo Muani'nin 67. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından Frankfurt, puanını 27'ye yükseltti. Mainz ise üst üste 3 yenilginin ardından puan alarak 19 puana çıktı.
Frankfurt, Dünya Kupası arası sonrası Schalke'yi ağırlayacak. Mainz ise Stuttgart deplasmanına gidecek.
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