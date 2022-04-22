Mahkeme kararı verdi: 30 Nisan'da seçim!

10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti.



Bu karar ile sarı-kırmızılı camiada 30 Nisan'da seçim yapılabilecek.



Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Divan Kurulu üyesi Av. Metin Sinan Aslan, "Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da yapılacak. Resmi olarak da açıklanmasını bekliyoruz. Burak Elmas bundan sonra yapılacak seçimlere katılma hakkında sahip olacak. Bu seçim bakımından uygulanma ihtimali yok. Önümüzdeki seçimlerde katılabilirler " dedi.



Av. Metin Ünlü ise, "Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu karar sonrası umarım kulübün önü açılır" ifadelerini kullandı.



Ünlü, "Hakim çok doğru bir karar verdi. Bakın Galatasaray'ın bütçesi belli değil. Bu karar çıkmasa maddi manevi zararları olurdu. Bu karar çok doğru ve hukukidir" diye konuştu.





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