Magnus Carlsen, zirveyi bırakmadı

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda erkeklerde turnuvanın başından sonuna liderliği bırakmayan GM Magnus Carlsen, kadınlarda ise GM Tan Zhongyi şampiyon oldu.Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almatı kentinde gerçekleştirilen 2022 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası sona erdi.Şampiyonada erkeklerde turnuvanın başından sonuna liderliği bırakmayan ve 13 turun sonunda 10 puan toplayan GM (Grand Master-Büyük Usta) Magnus Carlsen birinci olurken, kadınlar kategorisinde ise 11 turun sonunda 8,5 puan toplayan GM Tan Zhongyi ilk sırayı aldı.Şampiyonada mücadele eden milli sporculardan GM Mustafa Yılmaz 7,5, GM Vahap Şanal 6 ve IM Ediz Gürel 5,5 puanla 13 tur sonunda turnuvayı noktaladı.Kadınlar kategorisinde ise IM Ekaterina Atalık, 11 tur sonunda 5,5 puanla organizasyonu tamamladı.