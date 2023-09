NBA efsanesi Magic Johnson, New York Knicks'in hissedarlarından biri olmakla ilgilenebileceğini belirtti.



Halihazırda NFL'deki Washington Commanders takımının hissedarlarından biri olan Magic, gözünü NBA'e de dikmiş olabilir.



Knicks'te hisse sahibi olmakla ilgilendiğini söyleyen Magic, Knicks taraftarlarının "basketbol sevgisini" takdir ettiğini belirterek, "başka bir takımın parçası olmayı" düşünmeyeceğini ekledi:



"İlgi çekici olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen ciddi anlamda düşüneceğim tek takım New York Knicks olur. Bunun sebebi taraftarların basketbol sevgisinin yanı sıra New York'a gelmeyi, Madison Square Garden'a gitmeyi ve Knicks maçlarını izlemeyi çok seviyor oluşum.



Takımları için tutkulu olan taraftarlarla yan yana gelmek gerçekten hoşuma gider ve Knicks taraftarları da öyle. Ayrıca çok da akıllılar. Yani bu düşünmem gereken bir konu. Knicks dışında başka bir takımın parçası olmayı muhtemelen asla düşünmezdim."



Yakın zamanda Knicks'in sahibi James Dolan, büyük liglerdeki spor takımlarının herhangi birinin sahibi konumunda olmanın pek hoşuna gitmediğini itiraf etmiş ve bu liglerin ekonomisinin "biraz yavan" olduğunu dile getirmişti.