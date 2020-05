Kovid-19

Sırbistan OHAL'i kaldırmaya hazırlanıyor

Karadağ'da spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızının düşmesiyle birçok Avrupa ülkesi salgına karşı aldığı tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.Çekya'da hükümet,nedeniyle 14 Mart'ta durdurulan uluslararası tren ve otobüs seferlerinin 11 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatılmasına karar verdi.Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 841'e yükselirken, can kaybı 252 olarak açıklandı.Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkeye geçen hafta 17,5 milyon maske ve 620 solunum cihazı getirildiğini açıkladı.Macaristan'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 65, can kaybı ise 363 olarak bildirildi.Slovakya Başbakanı Igor Matovic salgına karşı alınan önemleri kademeli olarak gevşetmeye devam ettiklerini belirterek bir sonraki hükümet toplantısında okulların açılmasının görüşüleceğini söyledi.Salgının başından bu yana 1421 vakanın tespit edildiği ülkede 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Sırbistan Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması planlanan genel kurul toplantısında, 15 Mart'tan beri yürürlükte olan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının görüşüleceği bildirildi.Bu arada, Sırbistan'ın Pozarevac şehrindeki bir cezaevinde bulunan 84 mahkumda Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. Zabela Cezaevinden yapılan açıklamada, 351 kişiye test yapıldığı, test sonucu pozitif olan 84 mahkumun izole edildiği bildirildi.Sırbistan'daki Kovid-19 vakalarının sayısı 9 bin 557, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 197 olarak açıklandı.Polonya'nın başkenti Varşova'da her yıl düzenlenen ve alanındaki en prestijli yarışmalardan biri kabul edilen Uluslararası Chopin Yarışması'nın, salgın nedeniyle bu yıl iptal edildiği ve gelecek yıl ekimde yapılacağı açıklandı.Ülkedeki vaka sayısı 14 bin 242'ye çıkarken, can kaybı ise 700 oldu.Karadağ Spor Bakanı Nikola Janovic, Kovid-19 nedeniyle askıya alınan spor müsabakalarının yeniden başlamasına ilişkin üç aşamalı planı açıkladı.Plana göre, 6-18 Mayıs'ta sporcuların hijyen kuralları çerçevesinde açık ve kapalı alanlarda bireysel antrenmanlarına izin verilirken, 18 Mayıs-1 Haziran'da ise takımların toplu halde antrenman yapabileceği bildirildi.Janovic, 1 Haziran'dan itibaren tüm spor müsabakalarının başlayabileceğini ifade ederek karşılaşmaların seyircisiz oynanacağının da altını çizdi.Salgından en az etkilenen ülkelerden biri olan Karadağ'da 324 Kovid-19 vakası bulunurken, bugüne kadar 8 kişi hayatını kaybetti.