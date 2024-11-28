Macaristan'da skandal hareket!

Maccabi Tel Aviv forması giyen Gavriel Kanichowsky, Beşiktaş'a attığı golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Macaristan'da skandal hareket!
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28 Kasım 2024 21:59
Maccabi Tel Aviv forması giyen Gavriel Kanichowsky, Macaristan'da oynanan Beşiktaş maçında skandal bir harekete imza attı.

Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi.

UEFA, Fransa maçında asker selamı veren milli futbolcularımıza ceza vermişti.





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