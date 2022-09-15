Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maç Necmi Kadıoğlu Stadı'nda değil, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maçın neden Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı merak konusu olurken detaylara Sporx ulaştı.



KULÜPLER ORTAK KARAR ALDI



İki kulüp arasında yapılan görüşmede karşılaşmanın Olimpiyat Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu da kulüplerin ortak kararının ardından maçın stadını resmi olarak da tescil etti. Bilindiği üzere İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yakın dostluğu bulunuyor.



İSTANBULSPOR YÖNETİMİ TAM KADRO



Beşiktaş maçı öncesi camia olarak galibiyete kenetlenen İstanbulspor'da yönetim kurulu tam kadro olarak Olimpiyat Stadı'nda yer almayı planlıyor. Beşiktaş'ın 1 numaralı ismi Ahmet Nur Çebi'nin karşılaşmayı Olimpiyat Stadı'nda izleyip izlemeyeceği ise maç günü netleşecek.



KULÜPLER ADINA FAYDALI BİR KARAR



İstanbulspor, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Beşiktaş maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 303 TL olarak açıkladı. Bu da sarı-siyahlıların maç günü hasılatını olumlu yönde etkileyecek.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde:



1. Kategori: 303 TL

2. Kategori: 234 TL

3. Kategori: 926 TL



MAÇ GÜNÜ OLİMPİYAT STADI'NDA HAVA NASIL OLACAK?



Özellikle kış aylarında takımları olumsuz etkilediği sıkça konuşulan Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Beşiktaş arasında maçın oynanacağı 17 Eylül Cumartesi günü yağmur yağışı beklenmiyor. Maç günü hava az bulutlu olacak ve sıcak ise 29 derece civarında seyredecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ