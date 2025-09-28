28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
1-068'
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-190'
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0DA
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
0-167'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Lyon, Tyler Morton ile Lille'i geçti!

Fransa Ligue 1'in 6. hafta maçında Lyon, deplasmanda Lille'i 1-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 6. hafta maçında Lyon, Lille'e konuk oldu.

Decathlon Arena'daki mücadeleyi Lyon 2-1'lik skorla kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golü dakika 12'de Tyler Morton kaydetti.

Lille forması giyen Berke Özer, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Lyon, puanını 15 yaptı. Lille, 10 puanda kaldı.

Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Toulouse'yi konuk edecek. Lille, PSG'yi ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 11 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 7 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Gençlerbirliği 7 2 0 5 5 9 6
14 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 7 0 4 3 4 13 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
