Fransa Ligue 1'in 6. hafta maçında Lyon, Lille'e konuk oldu.
Decathlon Arena'daki mücadeleyi Lyon 2-1'lik skorla kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golü dakika 12'de Tyler Morton kaydetti.
Lille forması giyen Berke Özer, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Bu sonucun ardından Lyon, puanını 15 yaptı. Lille, 10 puanda kaldı.
Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Toulouse'yi konuk edecek. Lille, PSG'yi ağırlayacak.
